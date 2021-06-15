Названы зарплатные ожидания жителей крупнейших городов России

Сервис Работа.ру провел опрос среди более 5000 пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какую зарплату они хотели бы получать во второй половине 2021 года.

В среднем по России респонденты хотели бы получать 131 600 рублей каждый месяц.

Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 158 700 рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга – 151 900 рублей, Краснодара – 126 900 рублей,

Екатеринбурга – 111 400 рублей, Нижнего Новгорода – 109 200 рублей.

Какую зарплату вы хотели бы получать в 2021 году жители:

России – 131 600 рублей;

Москвы – 158 700 рублей;

Санкт-Петербурга – 151 900 рублей;

Краснодара – 126 900 рублей;

Екатеринбурга – 111 400 рублей;

Нижнего Новгорода – 109 200 рублей.

Наименьшее число жителей России (6%) хотели бы зарабатывать до 29 000 рублей в следующем году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 16% опрошенных. Больше всего респондентов (23%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей. 18% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, а 22% – от 150 000 рублей.