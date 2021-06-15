Сбивший пешехода ангарчанин заплатит 600 тысяч рублей и проведет 4 года в колонии

Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор 49-летнему водителю иномарки, который сбил пешехода. Ему дали 4 года колонии-поселения, кроме того, он заплатит 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Установлено, что летом прошлого года в микрорайоне Китой мужчина ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не учел дорожные условия, не выбрал скорость, позволяющую контролировать транспорт. В результате оказался в аварийной ситуации. Чтобы избежать наезда на велосипедиста и не столкнуться с автомобилем скорой помощи, стал резко поворачивать по сторонам. В итоге – сбил пешехода и врезался в деревянный забор дома.

Пострадавшей оказалась 36-летняя женщина, с места происшествия ее увезли в больницу, после ей пришлось проходить длительную реабилитацию.

При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, оказание финансовой помощи потерпевшей.