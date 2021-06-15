Грозы и сильные дожди прогнозируют в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июня в южных, верхнеленских, центральных районах местами ожидаются сильные дожди, грозы, днём усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с.

16-18 июня местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

В период особой пожарной опасности действуют дополнительные требования пожарной безопасности, обязательные к исполнению: