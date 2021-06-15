S7 Profi и банк «Точка» запустили выгодные деловые поездки

Компании предлагают отправиться в деловое путешествие со скидкой до 50%, сообщает перевозчик.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно только с 15 по 18 июня 2021 года. S7 Airlines совместно с банком-партнером «Точка» предоставляют эксклюзивные условия организации командировок для всех участников программы лояльности S7 Profi – при оплате картой банка «Точка» участники получают скидку до 50% на внутренние перелеты: скидка до 35% для всех клиентов программы S7 Profi, а также дополнительная скидка 15% при оплате картой банка «Точка». Новые клиенты онлайн-сервиса S7 Profi получат 1000 бонусных баллов на счет компании, которые можно использовать для дополнительной скидки на билеты.

Специальные тарифы актуальны в период с 15 июня по 30 ноября 2021 года для всех рейсов S7 Airlines при покупке на сайте s7.ru, за исключением международных рейсов. Скидка предоставляется участникам программы, прошедшим верификацию документов в корпоративном кабинете S7 Profi и подтвердившим свой статус организации.

Для подтверждения статуса необходимо приложить скан копии требуемых документов в личном кабинете компании. Скидка 15% от Банка «Точка» предоставляется только по банковскому идентификационному номеру (БИН), который является частью номера карты и даёт полную информацию для идентификации банка в рамках карточной платежной системы.