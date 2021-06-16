Небольшие пенсии — это следствие отрицательной демографии

На самом деле, ничего удивительного, что у отдельных категорий граждан пенсия намного выше средней.

Таких людей немного, и в масштабах пенсионного фонда это капля в море. Например, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В настоящее время, бывший президент СССР получает пенсию в размере 40 минимальных зарплат. В денежном эквиваленте данная сумма составляет более 400 тыс. руб. Самые большую пенсию в России получают космонавты и летчики-испытатели — около 446 тыс. руб.

Аналогичные повышенные выплаты существуют почти во всех странах мира. Хотя в США демократы заявили, что будут добиваться снятия данных бонусов для бывшего президента США Дональда Трампа. Большинство граждан в России вряд ли могут рассчитывать на достойную пенсию, какой она была в советское время. Это объективная реальность, с которой надо смириться. Финансовые возможности государства не безграничны, это следствие отрицательной демографии.

Именно поэтому я против предоставления российского гражданства гражданам Беларуси, Украины и других бывших советских республик. Ведь это будущие пенсионеры. Российская экономика остается частично рентной, то есть имеет важное значение, на сколько ртов делить нефтяной пирог. Рядовому россиянину остается только сделать на старость портфель сбережений и правильно воспитать детей. Ни в Древнем мире, ни в Средние века никакой пенсии не было.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»