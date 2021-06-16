Доходную часть бюджета Иркутской области увеличат на девять миллиардов рублей

Расходную – на 9,6 млрд рублей, такое предложение внес губернатор Игорь Кобзев.

Основное увеличение собственных доходов приходится на налог на прибыль организаций – 4,6 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления ожидаются в объеме 54 миллиардов рублей, что больше почти на 3,3 миллиарда, планировавшихся в первоначальной редакции закона об областном бюджете.

Около 2,1 миллиарда рублей будет направлено дополнительно на развитие образования. Увеличивается финансирование строительства детских садов и школ, организации бесплатного горячего питания обучающихся.

Почти на 2,6 миллиарда рублей увеличивается финансирование областной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности». Дополнительно около 1,1 миллиарда рублей выделяется на программу «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». На 2,8 миллиарда рублей увеличены средства на программу «Доступное жилье».