Около 200 участков подтопило в СНТ Иркутска

Наиболее напряжённая ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах, сообщают в мэрии.

По словам специалистов, текущий подъем грунтовых вод в Правобережном и Ленинском округах вызван массовой застройкой с пониженным рельефом. Как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот, а также засыпка собственниками участков систем стоков воды.

С начала июня в областном центре выпало 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм.

На сегодня сотрудники МКУ «Безопасный город» проводят мониторинг районов возможного подтопления. В случае, если потребуется эвакуация жителей, комитетами по управлению Правобережным и Ленинским округами подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.