Россиянам предлагают тысячу рублей на еду

Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов в интервью «Российской газете» предложил доплачивать семьям за рост цен на еду.

– На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу, – говорит эксперт.

Важный момент – найти простые и недорогие инструменты администрирования.

Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия, заключает он.