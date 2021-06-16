Режим работы отделений АТБ в Москве с 15 по 18 июня не меняется

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание, что 15-18 июня режим работы московских офисов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» АО не изменится.

Обязательства по финансовым сделкам, включая выплату по кредитам, срок исполнения которых приходится на период с 15 по 18 июня 2021 года, должны исполняться в срок, предусмотренный договором.

Отделения АТБ в Москве расположены по адресам: м. Курская, Подсосенский пер., д. 30, стр. 3 и Вознесенский пер., д. 11, стр. 1.

Режим работы отделений: Пн-Пт: 09:00-19:00, Сб: 09:00-17:00, Вс: 10:00-14:00

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