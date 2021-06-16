Премию получат муниципалитеты Иркутской области, которые увеличили доход в 2020 году

В прошедшем году падения собственных доходов муниципалитетов не произошло, многим удалось увеличить поступления доходов, сообщают в администрации области.

– Принято решение поощрить муниципальные образования, которые по итогам сложного 2020 года не только не сократили поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и обеспечили их рост. До конца июня текущего года «премию» получат 152 муниципальных образования первого и второго уровней, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В областном бюджете предусмотрены средства на поощрение муниципалитетов, органы местного самоуправления которых проводят эффективную работу по повышению собственной доходной базы.

Результатом такой работы является рост налоговых, неналоговых доходов местных бюджетов сверх среднеобластного уровня. Объем «премии» в 2021 году составит 300 млн рублей.

Напомним, правительство области приняло решение увеличить на девять млрд рублей, а расходную – на 9,6 млрд рублей, такое предложение внес губернатор Игорь Кобзев.

Основное увеличение собственных доходов приходится на налог на прибыль организаций – 4,6 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления ожидаются в объеме 54 миллиардов рублей, что больше почти на 3,3 миллиарда, планировавшихся в первоначальной редакции закона об областном бюджете.