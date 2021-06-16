Альфа-Банк запустил сайт в домене .bank

Альфа-Банк первым из крупных российских банков запустил сайт в домене .bank. Страница https://alfa.bank полностью дублирует основной сайт alfabank.ru, но находится в защищенной доменной зоне, где исключено появление фишинговых сайтов.

«Мы — первые из больших банков, кто запустил запустил сайт в доменной зоне .bank, и это история не только про технологии, но и про заботу о клиентах. Такой домен, разработанный специально для банков, своего рода гарантия качества, безопасности и надежности для клиентов, выбирающих Альфа-Банк», — прокомментировал Иван Пятков, член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка.

Мошенники часто создают страницы, визуально неотличимые от сайтов банков и с похожим на первый взгляд адресом, например, a1fabank.ru или aalfabank.ru. Такие сайты могут нести для клиентов угрозу, но исключить появление таких сайтов в таких зонах как .ru или .com практически невозможно. Поэтому международное банковское сообщество запустило специальную защищенную зону .bank, где регистрировать сайты могут только банковские и финансовые структуры.

К доменам в зоне .bank предъявляются строгие требования безопасности, кроме того, регистрация домена подтверждается организацией fTLD только после аудита компании — владельца сайта. Поэтому если вы зашли на сайт в зоне .bank, можете быть уверены — этот сайт создан и поддерживается финансовой компанией или банком. На данный момент в этой зоне зарегистрированы сайты более 600 банков со всего мира.

Сайт https://alfabank.ru продолжает работать, а https://alfa.bank полностью его дублирует, обеспечивая дополнительную безопасность для клиентов.