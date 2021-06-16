Сбер предложил решения для развития IT-отрасли на выставке «Связь-2021»

Сбер выступил партнером 33-й международной выставки «Информационные и коммуникационные технологии», которая прошла 15–18 июня 2021 года в Экспоцентре. Управляющий директор-начальник управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Сбербанка Иван Синчило выступил на пленарной сессии «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях».

В своем выступлении Иван Синчило рассказал о возможной господдержке и других мерах для развития отечественной IT-отрасли.

В первую очередь необходимы меры господдержки по стимуляции экспорта. Локальный рынок часто характеризуется малым адресным рынком и недостаточной конкуренцией, что не способствует развитию конкурентоспособного бизнеса в сфере информационных технологий. Успешные российские IT-компании, которые мы знаем, демонстрируют высокое качество продукта именно потому что являются международными игроками. Существующие меры поддержки российских производителей не включают поддержку экспорта софта. Кроме того, целесообразно поддерживать не отдельные продукты, а фокусироваться на интеграционные решения, обладающие большей добавленной стоимостью.

Вторая задача — формирование внутреннего спроса, создание и стимулирование новых сегментов рынка. Не все меры поддержки требуют бюджетных ассигнований. От больших компаний нужны инфраструктурные решения — 5G, биометрия, ЦОДы, а от государства — нормативное регулирование через постановку «цифровых стандартов». Результатом будет гигантский внутренний спрос от госучреждений в том числе.

Необходимо также распространить упрощенный налоговый режим самозанятых на малых предпринимателей IT-отрасли с увеличением пороговой суммы до 3-5 млн рублей в год. Все перечисленное позволит расти IT-сектору опережающими темпами, и по мере достижения продуктовой зрелости отечественных решений, их масштабирования, мы увидим больший вес в ВВП сектора с высокой добавленной стоимостью, а государство — большую налогооблагаемую базу.

Иван Синчило

Управляющий директор-начальник управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Сбербанка

В сессии также приняли участие: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин; заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак; заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов; директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Понькин; заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько и другие эксперты отрасли. Модерировал дискуссию депутат Госдумы РФ, председатель оргкомитета «НТИ Экспо» Владимир Кононов.

Эксперты отрасли обсудили меры господдержки бизнеса, экспортные возможности российского телекоммуникационного оборудования, основные тренды телеком отрасли, перспективы развития инфраструктуры и сетей нового поколения, цифровизацию отрасли и др.