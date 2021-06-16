С 15 июня офисная сеть ВТБ будет работать в полном объеме

Для сохранения доступа граждан и корпоративных клиентов к банковским продуктам и услугам ВТБ принял решение обеспечить работу сети своих офисов в полном объеме как в Москве, так и в других регионах.

До 14 июня сохраняется режим работы отделений в соответствии с ранее утвержденным дежурным графиком, а с 15 июня офисы возобновят обслуживание клиентов в привычном режиме.

«Доступ граждан и юридических лиц к решению своих финансовых вопросов должен быть обеспечен на 100% для поддержания стабильного развития экономики. По этой причине мы сохраняем работу наших отделений в привычном графике — с сохранением всех санитарных требований для защиты клиентов и сотрудников от распространения вируса. Мы сделаем все возможное, чтобы их присутствие в офисах было максимально безопасным», — комментирует руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

«Отдельно напоминаем нашим пользователям о возможности проведения максимального числа операций дистанционно — через ВТБ Онлайн, контакт-центр и устройства самообслуживания. Вы можете провести с их помощью все необходимые операции и при этом — сэкономить свое время и обеспечить дополнительную защиту себя и окружающих», — добавил он.