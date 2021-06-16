ВТБ перевел закупки на российское ПО

ВТБ в рамках реализации цифровой трансформации внедрил для всех связанных с закупочной деятельностью подразделений банка технологическую систему iProc. Система построена полностью на российском программном обеспечении, входит в реестр отечественного ПО. Внедрение системы iProc позволит банку сократить сроки предоставления сервисов закупок для внутренних клиентов не менее чем на 10%.

Платформа позволяет упростить и оптимизировать существующие процессы закупок, а также исключить факторы, замедляющие бизнес-процессы.

«ВТБ в рамках стратегического развития продолжает перевод своих систем на российское программное обеспечение. Система iProc во многом превосходит свои зарубежные аналоги и позволит ускорить закупочные процессы банка, вывести их на новый уровень удобства и практичности», — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

На протяжении всего периода внедрения новой системы в ВТБ регулярно проводились обучающие семинары по работе с новой системой. Отзывы сотрудников помогают постоянно модифицировать систему, улучшать сервисы.

В дальнейшем ВТБ планирует развивать систему: интегрировать в нее новые сервисы, повышать ее доступность для внутренних заказчиков и скорость.