ВТБ Private Banking предлагает инвестиции в эксклюзивные бриллианты

Премиальные клиенты банка смогут на особых условиях приобрести бриллианты гарантированного качества у непосредственного производителя АК «АЛРОСА», а также участвовать в закрытых предпоказах и аукционах со стартовыми ценами.

Ранее приобретать драгоценные камни могли только профессиональные участники оптового рынка — компания реализовывала подобные бриллианты исключительно через международные профессиональные аукционы. Сейчас VIP-клиентам банка стали доступны лучшие бриллианты из эксклюзивной коллекции программы ALROSA Diamond Exclusive, в которой представлены драгоценные камни от крупных бесцветных до редких фантазийных цветов. Кроме того, компания АК «АЛРОСА» готова оказать содействие VIP-клиентам банка в реализации своих изделий на вторичном рынке.

«Мы рады развивать сотрудничество с одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Сегодня альтернативными инвестициями интересуется примерно от 7 до 10% клиентов ВТБ Private Banking. Один из трендов, которые мы отмечаем — инвестиции в бриллианты, поскольку они обладают высокой ликвидностью, а значит дают возможность диверсифицировать риски портфеля», — отметил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

«Развитие сотрудничества между ВТБ Private Banking и АЛРОСА, прежде всего, происходит в области инвестиций в бриллианты. Клиенты ВТБ Private Banking имели возможность первыми опробовать этот вид инвестиций. Они не только приобретали бриллианты АЛРОСА, но и уже реализовывали их на наших аукционах с прибылью», — сказала советник генерального директора АЛРОСА Елена Суховеева.

Справка

ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за последние четыре года вырос более чем в два раза и сегодня превышает 2,8 трлн руб. Инвестиционный портфель VIP-клиентов банка за то же время увеличился более чем в 6 раз и сегодня превышает 1,3 трлн рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes.

АК «АЛРОСА» — крупнейшая вертикально интегрированная компания отрасли. АЛРОСА объединяет всю цепочку от добычи сырья до производства бриллиантов и ювелирных украшений. Мировой лидер по объёму добычи, компания сама гранит некоторые ценные алмазы, создавая из них высококлассные бриллианты. Для инвестиционных целей наиболее пригодными считаются цветные бриллианты, особенно редких цветов, а также бесцветные массой четыре карата и выше цветов от D до G, то есть от полностью до почти бесцветного, и качества от IF до VS2 (от идеально прозрачного до содержащего незначительные включения, невидимые невооруженным глазом).