Новости

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с функцией «кешбэк» в мае 2021 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения 50 крупнейших российских банков по активам.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условие перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также набор дополнительных сервисов.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Александр Абрамкин: Туристическая отрасль Байкальского региона активно восстанавливается
«Мы ожидаем рост турпотока на Байкал»
«Успевайте занимать места». В Иркутске обсудили планы по развитию туристических проектов на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании