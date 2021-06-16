Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка получат 50% кэшбэка за оплату детских лагерей

Примсоцбанк поддержал акцию Ростуризма и платёжной системы «Мир». Так, при оплате путёвки в стационарный детский лагерь, родители могут получить 50% кэшбэка.



УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:



Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка в Программе лояльности для держателей карт «Мир»;

выбрать путёвки в детские лагеря России на мирпутешествий.рф;

совершить оплату онлайн на странице акции выбранного лагеря или туроператора картой «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности;

кэшбэк составит 50% от стоимости путёвки, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Оплатить путёвку можно с 25 мая 2021 (с 00:01 по московскому времени) по 31 августа 2021 (по 23:59 по московскому времени). Отправиться в лагерь можно после оплаты, вернуться необходимо до 15 сентября 2021 (по 23:59 по московскому времени).



Кэшбэк не начисляется при оплате кобейджинговыми картами, за исключением кобейджинговых карт «Мир»-JCB.



Кэшбэк будет начислен на зарегистрированную в Программе лояльности карту «Мир», по которой вы совершили онлайн оплату, в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже Оператору акции.



Организатор акции — АО "НСПК" ОГРН: 1147746831352 Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, +7 (800) 100-54-64.