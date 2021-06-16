Россельхозбанк ожидает замедления темпов роста кредитования и усиления сберегательных настроений россиян к концу 2021 г

Повышение доступности кредитных продуктов на фоне низких ставок и льготных госпрограмм, фактор отложенного спроса, а также снижение уровня безработицы привели к оживлению кредитной активности жителей России в 2021 году, отмечается в квартальном обзоре кредитно-сберегательного поведения россиян, подготовленного Центром макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Однако с переходом ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике аналитики РСХБ ожидают повышения привлекательности сберегательных продуктов. Как следствие среднегодовой рост розничного кредитного портфеля банков РФ может стабилизироваться по итогам текущего года на уровне 14-16% против роста в 19,2% в январе-апреле.

Потребительские кредиты

Среднегодовой темп роста портфеля потребительских кредитов банков РФ – самого популярного в стране вида кредитования – за 4 месяца 2021 года составил 18,9%. С января по апрель прирост портфеля таких кредитов составил 478 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2020 года и на 6,4% превышает показатель 2019 года. Объем выдач при этом превысил показатель прошлого года на 36% и на 33% показатель 2019 года.

Повышенный спрос на кредитные продукты подтверждает и тот факт, что рост портфеля наблюдается и в сегменте кредитных карт, которые обычно предлагаются по более высоким процентным ставкам. За январь-апрель 2021 г среднегодовой темп роста составил 6,3% против нулевого прироста за тот же период 2020 года и почти 26% за 4 месяца 2019 года.

«Рост объемов потребительского кредитования год к году наблюдается уже несколько лет подряд. Однако особенностью начала 2021 года является фактор отложенного спроса. В пандемию на фоне ограничительных мер и неопределенности многие россияне стали более рациональны и экономны в своих расходах. Сейчас же в связи с ослаблением карантинных мер количество заемщиков начало расти», - пояснил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов.

Еще одним фактором оживления кредитных настроений россиян, по мнению специалистов РСХБ, является устойчивое снижение безработицы. С достигнутого в августе 2020 года максимума в 6,4% показатель снизился к началу апреля до 5,3%. Отрицательная динамика показателя дает уверенность в будущем, и потребитель начинает компенсировать временное снижение доходов в кризис спросом на потребительские кредиты под будущие доходы.

На оживление кредитной активности населения также повлияло снижение процентных ставок и их сближение с уровнем годовой инфляции.

«При низких процентных ставках заемные средства становятся более доступны для населения и стимулируют потребительский спрос. Поэтому на фоне первых шагов по изменению денежно-кредитной политики в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране многие решили использовать момент для покупки товаров длительного пользования», - добавил Дмитрий Тарасов.

«На фоне ожидаемого повышения ставок ЦБ и, как следствие, снижения доступности заемных средств мы прогнозируем постепенное снижение спроса россиян на кредитные продукты, что приведет к замедлению темпов роста портфеля потребительских кредитов по итогам текущего года до примерно 12%», - отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ.

Ипотечные кредиты

Наиболее сильный рост спроса в текущем году наблюдался в сегменте ипотечных кредитов. Так, за первые 4 месяца 2021 года прирост портфеля ипотечных кредитов банков РФ составил 722 млрд рублей, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя 2020 года и в 1,9 раза - показателя 2019 года. Объем выдачи при этом превышает показатель за январь-апрель прошлого года на 63% и аналогичный показатель 2019 года в 1,9 раза. Среднегодовые темпы прироста ипотечного портфеля за январь-апрель составили 21,7%.

В текущем году увеличилась и среднегодовая доля ипотеки в структуре выдач розничных кредитов. Если в 2019 году показатель составил 33%, то в 2020 он вырос до 42%, а в первые 4 месяца 2021 года достиг 43%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банков РФ достигла 48,9%.

«Это важный рубеж, поскольку ипотека, как правило, занимает доминирующую долю на рынке розничных кредитов в стабильных низкоинфляционных экономиках с устойчивым экономическим ростом», - отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ.

Основным фактором повышения привлекательности недвижимости стали государственные программы льготного кредитования. Доступность льготных ипотечных программ укрепила достаточно консервативные взгляды россиян на способы сбережений. По данным опросов, около 40% жителей страны по-прежнему считают недвижимость наиболее надежным и выгодным способом сохранения своих средств. В будущем меняющаяся ситуация на рынках внесет определенные коррективы в эти представления, но в целом в части надежности недвижимость останется безусловным лидером.

«При сохранении стимулирующего воздействия на экономику и более сфокусированной поддержке молодых семей с детьми решения по продлению льготных ипотечных программ призваны ослабить действие негативных факторов, главным из которых стал рост цен на новостройки. Ожидаем, что по итогам текущего года темп роста портфеля ипотечного кредитования в стране замедлятся до 18-19% и в дальнейшем – до 14-16% в 2022 году», - отметил Дмитрий Тарасов.

Вклады

Рост ипотечного кредитования прямо пропорционален снижению привлекательности рублевых депозитов. Низкие процентные ставки в условиях возросшей инфляции стимулировали россиян инвестировать в жилую недвижимость как альтернативную форму сбережений.

В январе-апреле текущего года прирост портфеля банков РФ по вкладам составил 722 млрд рублей или 2,1% против 980 млрд рублей или 3,2% за аналогичный период 2020 года. Объем депозитов продолжает сокращаться со среднегодовым темпом в 10,5%. Рост наблюдается лишь по остаткам на текущих счетах со среднегодовым темпом в 62,5%.

«По мере корректировки денежно-кредитной политики от «мягкой» к «нейтральной» и последующим ростом ставок спрос на кредитные продукты нормализуется, а среднегодовые темпы роста кредитного портфеля банков РФ стабилизируются на уровне 14-16% во второй половине 2021 года. Такое «охлаждение» рынка снизит риски заемщиков, предупредит накопление рисков в банковской системе и будет способствовать снижению инфляции. При этом прирост портфеля банков РФ по вкладам, по нашим оценкам, сохранится на уровне 8-10% по итогам 2021 года», - заключил Дмитрий Тарасов.