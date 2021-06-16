Иркутянину, сбившему насмерть двух подростков на угнанном Lexus, дали 15 лет колонии

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ Республики Бурятия сообщил на официальном сайте, что приговорил жителя Иркутска, сбившего насмерть двух 16-летних подростков на угнанной машине Lexus, к 15 годам лишения свободы в колонии.

Угнанный Lexus. Фото управления СКР по Республике Бурятия

По информации республиканского управления СКР, 23 февраля 2021 года вечером мужчина на большой скорости сбил несовершеннолетних девочку и мальчика на пешеходном переходе, мужчина скрылся с места аварии, дети – скончались до приезда скорой.

Установлено, что за рулем водитель находился в нетрезвом состоянии. Машину преступник украл у своего знакомого, с которым ранее распивал спиртное. Виновник аварии будет отбывать наказание в колонии строгого режима.