Телефонные мошенники обманули жителей Иркутской области с начала июня на 19 млн рублей

Полиция Приангарья сообщила на официальном сайте, что с начала июня телефонные аферисты обманули 80 жителей Иркутской области на 19 млн рублей.

Правоохранители в последнее время фиксируют рост числа дистанционных мошенничеств и краж, совершаемых под видом сотрудников банков и работников правоохранительных органов.

«В своих схемах обмана аферисты используют доверие жителей к сотрудникам полиции. Как правило, они представляются должностными лицами, сведения о которых имеются на официальных сайтах. При этом номер телефона, с которого осуществляется вызов, используя технологию так называемого «подменного номера», маскируется под реально существующий телефон конкретного сотрудника, горячей линии или дежурной части», – сообщают полицейские.