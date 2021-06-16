Гастрольные концерты запретили в Иркутской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Глава региона Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому с 16 июня все гастрольные и выездные концерты в Иркутской области запретили проводить из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«С 16 июня в Иркутской области ограничивается проведение гастрольных или выездных концертов. Остальные концерты могут проводиться в концертных залах при условии 50% наполняемости от установленного количества зрителей. <...>Все мероприятия будут перенесены на более поздний срок», – говорится в сообщении.

В конце прошлой недели планировалось не запрещать проведение концертов, однако из-за ухудшения эпидситуации властям пришлось прибегнуть к подобной мере.