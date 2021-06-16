Иркутская область стала лидером в России по площади действующих лесных пожаров

Приангарье заняло 1 место в России по площади действующих лесных пожаров, следует из данных, опубликованных на сайте «Авиалесохраны».

По информации на 15 июня в регионе фиксировались возгорания на площади 34,9 тысячи га. Следом за Приангарьем идет Республика Саха (Якутия), где огнем охвачены 28,3 тысячи га. В ТОП-3 также Тюменская область, где горят 653 га леса. В остальных 10 регионах, где горят леса, пожары фиксируются на площадях от 290 до 1 га.

Всего в России по данным на 15 июня площадь пожаров составляет 64,7 тысячи га, во всех регионах страны, кроме Приангарья, горят 29,7 тысячи га леса. Соответственно, на Иркутскую область приходится 54% всех лесных пожаров страны.

Правительство Приангарья сообщило, что на утро 16 июня в регионе продолжает действовать крупный пожар в Катангском районе площадью 32,5 тысячи га, несмотря на то, что в областной администрации заявляли о планах потушить его до 14 июня.

Ликвидировать за день удалось лишь два пожара – в Усть-Илимском районе не площади 21 га и Усть-Кутском районе на площади 30 га. В локализованном состоянии на утро 16 июня перешло два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов 2458 га.