Названо число выпускников в Приангарье, сдавших ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

Правительство Иркутской области озвучило число выпускников, сдавших ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов.

Наивысший балл по литературе получили семь человек. Среди 100-балльников выпускники из Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Усть-Кута. Одна из участниц – из числа выпускников прошлых лет.

Кроме того, высокий балл – от 80 до 100 – получили 87 выпускников, или 15% от всех участников. Всего ЕГЭ по литературе в 2021 году сдавали 582 человека. Из них 95,5% участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы по предмету.

На экзамене по химии отличились три человека, среди которых два участника из Иркутска и один – из Братска.

142 участника получили на экзамене по химии от 80 до 100 баллов. Всего такой экзамен сдавали в 2021 году 1490 выпускников. Подтвердили освоение образовательной программы по предмету 71,7% из них.

31 мая 223 выпускника также сдавали географию, 212 из них подтвердили освоение программы среднего общего образования, это 95% от всех участников ЕГЭ по географии. 100 баллов по этому предмету не получил никто. Лучшие результаты – 92 балла – у десяти выпускников из Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, а также Аларского, Киренского и Нижнеудинского районов. Всего 80 и выше баллов по этому предмету – у 20 участников ЕГЭ.