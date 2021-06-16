Курбатовские бани восстановят и введут в эксплуатацию в Иркутске в 2022 году

Компания En+ Group сообщила, что планирует восстановить и ввести в эксплуатацию объект культурного наследия - Курбатовские бани - в 2022 году в Иркутске.

За инвестором проекта строительства, ООО «Прибайкалье» (входит в En+ Group), являющимся собственником бань Курбатова и Русанова, закреплено охранное обязательство по сохранению объекта культурного наследия. Это один из крупнейших в регионе частных инвестиционных проектов в области туризма и отдыха. Помимо решения задачи сохранения внешнего облика здания, компания оставит неизменным и его функциональное назначение.

Банный комплекс будет включать в себя русскую, финскую, турецкую бани и бассейн. СПА-комплекс будет доступен для всех желающих. В здании также расположится первый в Иркутске пятизвездочный бутик-отель для приема гостей города. Проект позволит создать около 300 новых рабочих мест, без учета поставщиков и подрядчиков, а также обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджет города на сумму более 100 млн. рублей в год.

В проекте будут использованы уникальные решения, которые позволят сохранить исторический облик здания. В частности, возведение нового здания предполагает сохранение габаритов наружных стен, оформление фасадов на основании архивных данных, восстановление утраченных архитектурных элементов по существующим аналогам. Все работы проводятся на основании данных «Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области». Внутренние интерьеры также будут воссозданы в стиле эпохи конца XIX века.

«Компания En+ Group уделяет особое внимание развитию городов присутствия, создавая современные и комфортные условия для жизни горожан. Например, в Красноярске были реконструированы центральные общественные пространства – Площадь Революции и Сквер Сурикова, сейчас идут работы по Центральному парку, в Историческом квартале. Проект восстановления Курбатовских бань также предусматривает благоустройство прилегающей территории с возможностью создания привлекательной среды исторической части города. Мы уверены, что общими усилиями совместно с властью и общественностью, будет создано новое место для качественного отдыха иркутян», - сообщила генеральный директор ООО «Прибайкалье» Евгения Пуляевская.

Реконструкция бань Курбатова и Русанова станет очередным инфраструктурным проектом, который компания En+ Group реализует в Иркутской области в рамках социальной политики компании заложенной основателем En+ Group Олегом Дерипаской.