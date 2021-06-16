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Посетителей в Галерею Бронштейна в Иркутске будут пускать по записи из-за коронавируса

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Пресс-служба Галереи Виктора Бронштейна в Иркутске сообщила, что из-за коронавируса посетителей в организацию будут пускать только по предварительной записи.

«Посещение выставочных залов доступно лишь по предварительной записи. Вход в галерею — по-прежнему только в защитных масках. Крупные мероприятия и еженедельные бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции отменены из-за невозможности ограничить количество участников. Экскурсии для групп до 15 человек доступны по предварительному бронированию», – отмечается в сообщении.

По информации галереи, в организации регулярно проводится дезинфекция входных зон, лестниц, выставочных залов и туалетных комнат. Все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники обслуживают посетителей в защитных масках.

Напомним, правительство Приангарья ужесточило противоэпидемические меры, запретив массовые мероприятия на месяц. Отметены и гастрольные концерты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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