6 процентов иркутян летом добираются до работы на велосипеде

В большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин. Такой вывод сделал исследовательский центр Зарплаты.ру по итогам онлайн-опроса, проведённого во всех регионах страны (1700 респондентов), в том числе в Иркутске.

Чаще всего на велосипедах до работы добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего – Новосибирска и Самары. При этом именно москвичи тратят больше всего времени на поездку до офиса – в среднем около 40 минут, меньше всего жители Томска – около 15 минут. В Иркутске, чтобы доехать до работы на велосипеде, горожанам нужно в среднем 16 минут.

Большинство иркутских велосипедистов относится к возрастной категории 18-25 лет – данное средство передвижения есть у 39% молодых людей. Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния – офис находится слишком далеко.

О наличии велодорожек в городе заявили лишь 14% участвующих в опросе, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем во время поездок используют всего 8% респондентов. По данным опроса, больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепите, сфере культуры, искусства и медиа.