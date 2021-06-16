Экипаж проекта «Байкал-Аляска: по следам амурской экспедиции» стартовал из Иркутска 15 июня

От ледокола «Ангара», как и в 2017 году в экспедицию по северному пути сибирских купцов-первопроходцев, команда отправилась в 11 часов. Какпитан, как и тогда, – инициатор проекта Анатолий Казакевич. Вместе с ним на борту «Искателя-3» еще три человека, в том числе профессиональный оператор, которому предстоит снимать материал для документального фильма по итогам прохождения пути, который не повторяли более ста лет, сообщают в пресс-службе проекта.

Российско-американская компания осуществляла доставку товаров по уже пройденному пути «Байкал-Аляски». В 1849 году команда корабля «Байкал» открыла устье Амура. До этого считалось, что Амур уходит в песок, и из Российской империи существенный единственный выход к Тихому океану – через Аян/Охотск (так называемый северный путь сибирских купцов). После продажи Аляски и открытия устья Амура маршрут был изменен на южный – по Амуру. По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более 100 лет, и мы решили возродить память и о втором пути в океан – по Селенге и Амуру, – комментирует лидер экспедиции Анатолий Казакевич.

Экспедиция «Байкал-Амур-Шантарские острова» – продолжение экспедиции «Байкал-Аляска», прошедшей в 2017–2019 годах от Иркутска, где располагался офис Российско-американской компании, до Ситки, бывшей столицы Русской Америки. Сменным экипажам за 4 этапа по неделе предстоит преодолеть по воде более 6 000 км: пройти по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю. Планируется, что экспедиция займет около 32 дней. Главная цель – возрождение великой истории Иркутской губернии и развитие туристического потенциала востока России.

Проходя по южному пути купцов-первопроходцев от Иркутска до устья Амура и Шантарских островов, команда экспедиции будет снимать документальный фильм. Также на протяжении всего маршрута будет работать специальная камера 360, таким образом, фотоматериалы со всего трека экспедиции будут размещены в сервисах Google maps и Yandeх карты. Любой посетитель сервиса сможет увидеть фото с любой точки маршрута.

Как и раньше, следить за ходом экспедиции можно на официальном сайте www.baikal-alaska.ru – каждый день там будут размещаться новости в дневнике, а по ссылке можно будет отслеживать трек маршрута – такую возможность предоставила компания «Над Нами Ру».