Больше половины иркутян делают ремонт самостоятельно

Но за самые сложные работы горожане все же не решаются браться и делегируют эти работы профессионалам.

70% жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах планирующих ремонт в ближайшие 3-4 месяца, будут клеить обои, вешать полки и циклевать полы самостоятельно или с помощью друзей – выяснили эксперты Авито Услуг, сайта №1 в России для получения заказов на услуги.

Очумелые ручки

Авито Услуги опросили 10 000 россиян старше 18 лет и выяснили, что ⅔ из них планируют ремонт в ближайшее время. При этом 37% жителей СФО и ДВФО делегируют ремонтные работы специалистам, большинство же уверены, что вполне справятся самостоятельно, призвав на помощь родственников и друзей.

Чаще всего решаются на самостоятельный ремонт молодые люди в возрасте 18-24 лет (59% опрошенных в группе) – стремление сэкономить, отсутствие ремонтного опыта и дух авантюризма становятся главными стимулами, чтобы попробовать сделать все самим.

Также степень готовности к ремонту зависит от размера населенного пункта – жители мегаполисов и крупных городов чаще делегируют, а вот в городах с населением меньше 100 000 жителей большинство (58% жителей) предпочитают делать все сами. Лидируют, конечно, москвичи – 55% опрошенных доверяют создание уюта профессионалам, а вот рейтинг самостоятельных городов возглавляет Омск – 65% жителей города будут делать ремонт сами или вместе с близкими.

Что отдают на аутсорс

Если уж россияне решились делегировать ремонт, то нанимают бригаду строителей, которые берут на себя все работы по благоустройству – так поступают 22% опрошенных из СФО и ДВФО. Этот вариант чаще выбирают женщины, которым проще не вникать в подробности ремонта, а также жители столицы – 39% опрошенных москвичей, выбрали именно этот вариант.

Второе место по популярности делят электрики и сантехники: их услугами пользуются 25% опрошенных из СФО и ДВФО. Чаще, чем жители других регионов, специалистов по трубам и проводке привлекают москвичи и петербуржцы: риск затопить соседей и получить удар током в многоквартирных домах слишком высок.

Большая часть ремонтов, даже капитальных, обходится без дизайн-проекта и привлечения специалистов – о проекте будущего интерьера заботятся только 7% (СФО и ДВФО). В Москве процент дизайнерских ремонтов выше – 14%, почти столько же – в Санкт-Петербурге – 13%. Догоняет столицы Северо-Кавказский федеральный округ, к которому относится и курортное побережье – здесь дизайнерских ремонтов также 13%. На курортах традиционно дорогая недвижимость, причем гостевые дома и квартиры, сдающиеся в аренду туристам, часто являются для владельцев источником основного или дополнительного дохода.



Кроме того, услугами дизайнера вдвое-втрое чаще пользуются люди в возрасте 18-34 лет, чем представители более старших поколений. Похожие тенденции наблюдаются и с привлечением архитекторов – их нанимают только в 1% случаях ремонтов в СФО и ДВФО.

Сколько стоит уют

Ремонт, как известно, затратное мероприятие, и россияне стремятся провести его с минимально возможными расходами: 31% опрошенных из СФО и ДВФО планируют потратить на ремонт до 30 тыс. рублей, а еще 22% – от 30 до 50 тыс. рублей, от 50 до 100 тыс. рублей готовы выделить на обустройства жилища 22% респондентов.

Тех, кто готов потратить на ремонт от 100 до 300 тыс. рублей, больше всего в Москве (22%). Также столица – единственный город, где 9% респондентов в процессе ремонта собираются потратить более полумиллиона рублей.

Ранее аналитический центр Авито Услуг выяснил, что в мае спрос на ремонтные работы на Авито Услугах увеличился на 16% по сравнению с апрелем, а если сравнивать с прошлым маем, эти услуги стали популярнее в полтора раза. Ремонт в ближайшие 3-4 месяца запланировали ⅔ опрошенных россиян, при этом 50%, предпочитают создать интерьер в стиле минимализма или хюгге.