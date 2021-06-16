Проезд грузового транспорта ограничили на автодороге Жигалово – Казачинское

Там еще не произошло оттаивание грунта, сообщают в администрации области.

Вместе с тем, из-за продолжительных дождей в районе реки Тутура произошло повышение уровня грунтовых вод, образовались пучины. Тяжелые грузовики продавливают слабый грунт. Это стало причиной образования провалов дорожного полотна, выбоин, гребёнки, появлению колейности. Возникла угроза безопасности дорожного движения.

Запрет на движение грузовиков должен помочь спасти дорогу от разрушения.

Движение остального транспорта не нарушено. В частности, продолжают движение пассажирские автобусы и маршрутки. Накануне на проблемном участке установили посты, на которых дежурят специалисты, находится специальная техника. Они вытаскивают застрявшие машины и помогают водителям выехать на крепкие участки дороги.