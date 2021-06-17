СберИндекс: россияне меньше тратили, но больше ели

Неделя с 7 по 13 июня 2021 г. характеризуется сдержанной потребительской активностью. Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 5,0%, что на 2,2 пп ниже недавних максимумов. Вместе с тем структура трат заметно сместилась в сторону продовольственного сегмента, где прирост подскочил по итогам семи дней до 16,3% относительно допандемического периода. Аналитики СберИндекса связывают это с «длинными» выходными и улучшением погоды.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 7 по 13 июня 2021 г. потребительские траты росли с темпом +10,1% г/г. Ускорение по сравнению с началом месяца связано исключительно с благоприятным эффектом базы.

Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03.2020. Неделя с 7 по 13 июня 2021 г. характеризуется сдержанной потребительской активностью. Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 5,0%, что на 2,2 пп ниже недавних максимумов. Структура трат была нехарактерно смещена в сторону продовольственного сегмента.

Очень сильный результат зафиксирован в общепите, где прирост подскочил по итогам семи дней до 16,3% относительно допандемического периода.

Аналитики СберИндекса предполагают, что потребительское поведение было продиктовано в основном фактором «длинных» выходных, а также улучшением погоды.

В динамике спроса на прошедшей неделе нет очевидных признаков влияния ухудшения ситуации с коронавирусом.

При этом индекс потребительской активности снизился, по предварительным оценкам, до 64,5 пунктов, что ниже значений той же недели 2020 года (67,5 п) и нерабочих дней в начале мая (70,6 п.). Показатель ИПА зависит от разнообразия трат, а на исследуемой неделе спрос был нехарактерно смещен в сторону продовольствия.

Аналитики СберИндекса напоминают о сохранении высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы (апрель–май 2020 года, когда действовал режим самоизоляции, и выход из него в июне). Для более наглядного отображения текущей динамики спроса СберИндекс предлагает сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 – 15.03.2020), скорректированное на сезонность.

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SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено несколько ключевых индексов, сформированных на основе обезличенных данных: индекс потребительской активности, изменение индекса активности и индекс туризма. В разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные»), Центра макроэкономических исследований и другие.