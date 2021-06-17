Сбер усилит позиции Okko за счёт привлечения спортивных болельщиков

Сбербанк и компания «Телеспорт» заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Сбер планирует приобрести компанию «Телеспорт» — одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. После сделки Пётр Макаренко останется генеральным директором компании.

Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему Сбера, привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков, самую преданную аудиторию. Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах.

Андрей Карташян

Вице-президент по корпоративному развитию Сбера

В рамках договора Okko Спорт будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения Сбера электронных СМИ: championat.com, lenta.ru, gazeta.ru, rambler.ru и др.

Партнёрство со Сбером — новый этап развития для нашего бизнеса и выход на принципиально новый уровень. Я очень рад, что «Телеспорт», являясь эксклюзивным владельцем прав на трансляцию многих значимых российских и мировых спортивных событий на территории РФ, станет частью команды Сбера и подарит новые возможности для развития развлекательным активам экосистемы.

Пётр Макаренко

Генеральный директор «Телеспорт»