Банк «Открытие» заключил договор на проектное финансирование в Якутске на 4,2 млрд рублей

Заемные средства в размере 4,2 млрд рублей, предоставленные банком «Открытие» компании «Специализированный застройщик номер два» на 5 лет, будут направлены на строительство жилого комплекса «Атмосфера». При этом привлечение средств участников долевого строительства осуществляется с использованием счетов эскроу.

Использование эскроу-счетов для привлечения денежных средств участников долевого строительства является обязательным требованием 214-ФЗ для проектов жилищного строительства, начиная с 1 июля 2019 года. Банк «Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

Жилой комплекс класса комфорт будет расположен в 112 квартале Якутска по адресу: Вилюйский тракт, 5 км. Проект предполагает строительство трех 16-этажных домов с благоустроенной территорией и большой автостоянкой. В жилом комплексе панируется строительство детского сада на 200 мест, офисных помещений и фитнес-клуба. Тем, кто хочет купить квартиру в этом жилом комплексе, застройщик предлагает варианты с 1-, 2-, 3х-комнатной планировкой. Срок ввода первой очереди ЖК в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.

«Участие в проектах жилищного строительства является одним из приоритетных направлений банка», — говорит Максим Федоров, управляющий банком «Открытие» в Якутии. — Уверен, что совместный проект с известным застройщиком позволит многим семьям нашего города обзавестись комфортным жильем с использованием ипотечных программ банка«.

Для клиентов банка, приобретающих жилье в домах компании «Специализированный застройщик номер два» по программам ипотечного кредитования, ставка в рамках госпрограммы составляет 5,59%.