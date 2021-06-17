За 5 лет Tele2 значительно улучшила финансовые и операционные показатели

Оператор стал полноценным федеральным игроком рынка мобильной связи и трендсеттером в области продуктов и услуг:

абонентская база Tele2 выросла на 20% (по итогам 2020 года она составила 46,6 млн пользователей с учетом MVNO «Ростелекома»);

количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 67%;

выручка Tele2 выросла в 2 раза;

показатель EBITDA увеличился более чем на 200%;

во втором квартале 2018 года Tele2 вышла на чистую прибыль.

С 2015 года Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключения были сделаны на основе анализа банка данных консалтинговой компании Analysys Mason за 2015-2018 гг. и банка данных GSMA за 2015-2019 гг. по 417 операторам со всего мира. В 2015-2019 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 11,4%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов, сообщают в компании.

С 2016 года Tele2 запустила операции в трех новых регионах России: в Ярославской и Ивановской областях и Горном Алтае. Сегодня оператор работает в 68 субъектах страны. Количество базовых станций за 5 лет выросло более чем в 3 раза, а годовой объем интернет-трафика в сети Tele2 в 2020 году увеличился в 82 раза по сравнению с 2015 годом. В конце 2020 года была завершена программа по оснащению всех сайтов компании базовыми станциями стандарта 4G. В течение пяти лет компания демонстрировала беспрецедентные для рынка темпы строительства сети. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет Tele2 доступен на территории, где проживает 96% населения страны. В московском регионе этот показатель достиг 100%.

В 2017 году Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В поддержку новой стратегии Tele2 внедрила коммуникационную платформу «Другие правила» и сделала фокус на разработке инновационных продуктов, не имеющих аналогов на рынке мобильной связи.

Компания стала трендсеттером на рынке телекома, побуждая конкурентов к заимствованию своих революционных продуктов.

За 5 лет Tele2 запустила целый ряд инновационных сервисов: «Перенос остатков», «Обмен минут на гигабайты», тарифный конструктор «Мой Tele2», «SOS-пакет», «Делитесь гигабайтами», «Маркет Tele2», «Умный тариф» с использованием искусственного интеллекта, «Вечные минуты и гигабайты».

Подтверждением правильности выбранной стратегии прибыльного роста стало сохранение двузначных темпов увеличения ключевых финансовых и операционных показателей и в 2020-м пандемийном году.

Всего за несколько лет с 2016 года Tele2 создала в России «фабрику MVNO» и поставила запуск виртуальных операторов на поток. В результате компания запустила на своей сети 20 виртуальных операторов, общая численность их абонентов по итогам 2020 года превысила 4,8 млн человек и продолжает увеличиваться значительными темпами.

В 2019 году была успешно закрыта сделка по приобретению 100% Tele2 компанией «Ростелеком», что позволило найти новые источники роста, повышения эффективности бизнес-процессов, сокращения затрат, а также запустить целый ряд востребованных конвергентных продуктов и услуг.

Успешность бизнес-стратегии lifestyle enabler и коммуникационной платформы «Другие правила» подтверждается безоговорочным лидерством Tele2 по показателю NPS (готовность рекомендовать оператора) на телеком-рынке России. По итогам 2020 года этот показатель у Tele2 составил 40%, что на 11 п. п. больше, чем у ближайшего конкурента. Также оператор лидирует по показателю Consideration (готовность рассматривать Tele2 в качестве своего нового оператора) с результатом 35% по итогам IV квартала 2020 года, что опережает ближайшего конкурента на 2 п. п., а обладателя четвертого места – на 16 п. п.