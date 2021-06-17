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При поддержке Примсоцбанка во Владивостоке прошёл бал врачей

В канун Дня Медицинского работника, 11 июня в Бриллиантовом зале (Grand Diamond) отеля LOTTE во Владивостоке прошёл бал врачей.

Гостями вечера стали главные врачи и заведующие отделениями, управляющие и директора медицинских учреждений, собственники и учредители медицинских центров и частных клиник, научные руководители и разработчики новых медицинских технологий. Для чествования врачей были приглашены первые лица города и края. Это видные предприниматели, общественные деятели, депутаты и политики.

Организатором мероприятия выступила группа компаний «Автомир». По словам руководства компании, 2021 год проходит под знаком благодарности людям, посвятившим себя этой самой гуманной в мире профессии. И великолепный прием, в котором приняли участие около 200 человек, поспособствует формированию корпоративной идентичности от заслуженного врача до профессора.

– Бал – это красивый шаг, помогающий объединить специалистов различных сфер медицины и здравоохранения, способствующий формированию корпоративной идентичности, – отмечают организаторы праздника.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стал официальным партнёром мероприятия. От лица банка всех собравшихся поприветствовала начальник управления розничного бизнеса Оксана Беспалова.

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- Мы все безусловно благодарны вам за ваш вклад в борьбу с пандемией коронавируса и ежедневный самоотверженный труд. Со своей стороны мы всячески поддерживали и поддерживаем, как медицинские учреждения так и различные социальные организации. Позвольте присоединиться ко всем теплым словам которые сегодня уже прозвучали в ваш адрес и еще раз поздравить вас с профессиональным праздником! Желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, благополучия в семье и, конечно же, успехов в работе!, - пожелала она медикам.

В рамках мероприятия Примсоцбанк представил вниманию медиков нашу VIP-программу «Персона». Это банковская карта, которая выпускается ограниченным тиражом в эксклюзивном дизайне в рамках VIP-программы. Держатели карт «ПЕРСОНА» от Примсоцбанка могут рассчитывать на эксклюзивное обслуживание, комфорт и повышенный уровень сервиса в любой стране мира, а также на специальные предложения при оплате товаров и услуг. Узнать подробнее об условиях программы можно на официальном сайте банка, по телефону горячей линии 8-800-350-42-02 либо у персонального менеджера банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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