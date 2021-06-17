РУСАЛ подал заявку на участие в программе выкупе акций «Норникеля»

Компания подала заявку на участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля», сообщают в пресс-службе.

Компания участвует в обратном выкупе акций «Норникеля» для привлечения дополнительных денежных средств на финансирование собственной инвестпрограммы. В частности, РУСАЛ достраивает Тайшетский алюминиевый завод. Также Компания готовится к перестройке Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около 5 млрд долл. США.

Снижение доли РУСАЛа в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций «Норникеля». Компания ожидает, что в итоге ее доля будет выше блокирующей (25%+1 акция).

«Выкуп акций, также как и дивиденды, является одной из форм распределения прибыли среди акционеров. В этом году по предложению менеджмента «Норникеля» были сокращены итоговые дивиденды компании за 2020 г. Однако благодаря выкупу акций сумма распределенных между акционерами «Норникеля» средств будет близка к дивидендным выплатам за 2019 год», – сказал заместитель генерального директора Максим Полетаев.