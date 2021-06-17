Примсоцбанк. Альберт Северный: "Я 3 года мечтал объехать вокруг России на внедорожнике"

7 июня путешественник Альберт Северный стартовал из Москвы на своём автомобиле Toyota Hilux. Цель Альберта – за 100 дней проехать вокруг России и достигнуть 4 крайних точек нашей страны – через Владивосток он отправится на край Чукотки, а после посетит Мурманскую область и Севастополь. Генеральным партнёром автопробега выступил ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

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Отметим, Альберт– путешественник со стажем. В 2017 году Альберт отправился в Арктику, где установил рекорд книги рекордов России, а в 2021 году вместе с двумя единомышленниками преодолел перевал Дятлова на собачьих упряжках. Экспедиция широко освещалась в СМИ, в том числе, на Первом канале.



Влоги о своих приключениях он снимает и выкладывает на YouTube-канал, у которого сейчас 4,8 тысяч подписчиков, и в Instagram, где у Альберта 85,8 тысяч подписчиков. В официальном Instagram-аккаунте Примсоцбанка Альберт встретился с подписчиками в прямом эфире и ответил на несколько вопросов о своём путешествии.



Альберт, расскажите, как давно у вас появилось такое экстремальное хобби?



Я всегда мечтал и путешествовать и получалось так, что работа была связана с поездками – долго работал дальнобойщиком, например. Около шести лет назад пришло осознание, что больше нельзя откладывать мечту на потом. В 2016 году я впервые на своей машине доехал до Магадана. Взял отпуск, чтобы съездить на родину в Якутию, и так как времени было немного, решил доехать сразу до Магадана. Стартовал из Москвы и за 30 дней преодолел 21 тысячу километров. После этого я осознал – это именно то, чего я хочу, о чем я мечтаю, и стал планировать свои отпуска, раз в полгода куда-то ездить.



Расскажите о своих самых ярких путешествиях?



Больше всего мне запомнилась гонка на собачьих упряжках «Беренгия». Я туда попал волонтером и 1350 километров по Камчатке преодолел на снегоходе в группе сопровождения гонки.



В 2017 году я и еще несколько десятков человек арендовали пароход ледового класса. Мы должны были полететь на северный полюс и там развернуть флаг России. В сторону северного полюса, мы пошли, но уперлись в сильные льды. Так что флаг развернули в нескольких сотнях километров от полюса. Так я, в составе группы попал в книгу рекордов России.



В феврале этого года сходили с друзьями на перевал Дятлова на собачьих упряжках. Впервые в жизни в мороз, в горы, мистическое место там, конечно.



А как вам вообще пришла такая идея, за 100 дней обогнуть Россию?



3 года назад я узнал, что путешественник Анатолий Чернявский похожий маршрут проделал на мотоцикле. Он не посещал дальние точки: приехал на Чукотку летом и оттуда ушел северным морским путем. Обычно так никто не едет, потому что Чукотка трудная по логистике, летом там дорог нет. И вот я увидел, что этот путь возможно проделать на мотоцикле, стал изучать информацию и понял, что на авто так ещё никто не делал. Долго вынашивал эту идею и, наконец, решился. Нашёл партнера в лице вашего банка, посчитал, что этот путь я проделаю примерно за 100 дней.



В какие сроки планируете оказаться на Чукотке?



В посёлке Сеймчан (Магаданская область) я буду в первых числах июля, потом дней 10 на корабле и в середине июля планирую быть в Билибино.



Сколько времени заняла подготовка?



Если глобально, 3 года я вынашивал эту идею. А сами сборы заняли примерно 20 дней. Машина была готова, я сделал только водную подготовку, чтобы броды переезжать.



Что необходимо сделать, когда собираешься в подобные поездки?



Нужно взять всё необходимое для машины: домкраты, запаски, набор запчастей, расходники. Еду я по 14-16 часов, не всегда ночую под крышей, так что у меня с собой палатка, столик стул, продукты, газовая горелка.



Как вам дороги?



Сама федеральная трасса нормальная, где-то хорошая, где-то нет. Когда с неё съезжаешь, есть разбитые дороги.



Уже сейчас произошли какие-то интересные ситуации в дороге?



Приключений еще не было, но вот из Ижевска в Екатеринбург я поехал по навигатору, и он мне проложил короткий путь по второстепенным дорогам. Я поколесил по райцентрам и в итоге упёрся в проселочную пыльную дорогу. По ней не захотел ехать, посмотрел – вроде бы можно объехать, объезжаю и снова упираюсь в просёлочную дорогу. Так я Пермский край и посмотрел, пыль поглотал.



За ходом путешествия Альберта мы предлагаем вам следить в официальном аккаунте Примсоцбанка - @primsotsbank, а также на сайте в разделе новости. Приглашаем вас присоединиться сегодня к прямому эфиру, который пройдёт в 12:00 по Владивостоку в аккаунте банка, в нём Альберт расскажет, как проходит автопробег и ответит на вопросы подписчиков.