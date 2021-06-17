Societe Generale, включая Росбанк, выступила одним из координаторов по устойчивому развитию в крупнейшем в России и СНГ синдицированном кредите для «Уралкалия» с привязкой к показателям устойчивого развития

«Уралкалий» (компания), один из крупнейших мировых производителей калия, впервые в своей истории и первый среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму 1 250 млн долларов США и сроком на 5 лет. При первоначально объявленной сумме кредита не более 1 млрд долларов США, предложение со стороны банков составило более 1,5 млрд долларов США, что говорит о высокой поддержке стратегии Компании в области устойчивого развития международными и российскими финансовыми институтами.

Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности компании. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».

Societe Generale, включая Росбанк, выступила одним из координаторов по устойчивому развитию.

«Привлечение ESG-финансирования является важным этапом развития ESG-стратегии компании и отражает наши усилия в обеспечении безопасности производства и экологическом развитии региона присутствия. Мы высоко ценим поддержку, которую оказали наши постоянные банки-партнеры в рамках данной сделки, а также рады приветствовать новых кредиторов и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - отметил директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Антон Вищаненко.

«Мы рады со своей стороны поддержать «Уралкалий» в реализации его стратегии на основе подходов устойчивого развития. Выданный кредит, привязанный к показателям устойчивого развития, является важной вехой в партнерских отношениях и демонстрирует нашу готовность воплощать такие амбициозные инициативы нашего клиента, предоставляя высококлассную экспертизу Societe Generale» – подчеркнула первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.