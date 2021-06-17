«Предсказуемым и абсурдным» назвал Олег Дерипаска отказ отменить санкции США

Основой для ограничений стали «несколько бульварных статей», и меры «привели к разрушительным последствиям», заявил он.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, несмотря на отказ американского суда удовлетворить иск об отмене санкций Минфина США против него, продолжит защищать себя и тех, «кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх». Об этом говорится в комментарии предпринимателя, который РБК передал его представитель.

Решение суда Дерипаска назвал «предсказуемо абсурдным». По словам бизнесмена, инстанция проигнорировала суть дела, которая заключается в том, что санкции были введены против него «на основе нескольких бульварных статей» и «привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей».

«Из постановления суда красноречиво следует, что OFAC (Office of Foreign Assets Control; управление по контролю над иностранными активами в Минфине США) не должно соблюдать установленные процедуры (а я должен), может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать, и вольно вкладывать в слова тот смысл, который ему удобен», – заявил бизнесмен.