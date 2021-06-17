О формировании СOVID-cертификатов рассказали в Минцифры России

Госуслуги станут витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения, сообщают в пресс-службе министерства.

Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного.

Его оператором является Минздрав России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.