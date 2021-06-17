Новости

Лесной пожар в Катаганском районе удалось локализовать

Площадь возгорания составила 32 тыс. га, сообщают в администрации области.

В тушении лесных пожаров 16 июня было задействовано 228 пожарных-десантников, 81 работник лесопожарных станций, 75 мобилизованных граждан и 37 единиц наземной техники.

Вертолет Ми-8 МЧС России обработал 1,4 км кромки пожара в Катангском районе, слив за семь раз 37 тонн воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки 16 июня участвовало четыре легкомоторных самолета. Общий налет воздушных судов составил 20 часов 25 минут.

Напомним, что Приангарье заняло 1 место в России по площади действующих лесных пожаров. По информации на 15 июня в регионе фиксировались возгорания на площади 34,9 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании