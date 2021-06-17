Лесной пожар в Катаганском районе удалось локализовать

Площадь возгорания составила 32 тыс. га, сообщают в администрации области.

В тушении лесных пожаров 16 июня было задействовано 228 пожарных-десантников, 81 работник лесопожарных станций, 75 мобилизованных граждан и 37 единиц наземной техники.

Вертолет Ми-8 МЧС России обработал 1,4 км кромки пожара в Катангском районе, слив за семь раз 37 тонн воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки 16 июня участвовало четыре легкомоторных самолета. Общий налет воздушных судов составил 20 часов 25 минут.

Напомним, что Приангарье заняло 1 место в России по площади действующих лесных пожаров. По информации на 15 июня в регионе фиксировались возгорания на площади 34,9 тыс. га.