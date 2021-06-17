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«И вновь начинается бой». Какие ограничения вводят регионы в связи с ростом заболеваемости COVID-19?

В России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом – количество ежедневно выявляемых случаев за неделю выросло на треть. На этом фоне регионы стали снова вводить ограничения. О самых основных рассказал РБК.

В Москве до 15 июля работодатели должны организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата (а до 15 августа – и второй дозой). Это требование, в частности, касается тех, кто работает в сферах общепита, торговли, услуг, социального обслуживания, образования и здравоохранения. Постановление главного санитарного врача Москвы не распространяется на людей с противопоказаниями к прививке.

С 13 июня работодатели должны перевести на удаленку не менее трети сотрудников, а также всех пожилых (от 65 лет) и людей с хроническими заболеваниями, если те не вакцинировались.

С 23:00 до 06:00 запрещена работа общепита (исключение – торговля навынос и доставка), сервисов, которые оказывают бытовые услуги, а также отменены развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.
Для посетителей закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты и объекты городской инфраструктуры в парках. В Москве отменили школьный выпускной в Парке Горького.

В Подмосковье также ввели обязательную вакцинацию не менее 60% работников в тех же сферах, что в Мрскве, добавив к списку работников «рекламных мероприятий».

Губернатор Андрей Воробьев продлил требование носить маски во всех общественных местах до 20 июля. Без них посетителей не будут пускать в помещения, как и работников, которые не переболели COVID-19 или не сделали прививку. «Злостных нарушителей» ждут штрафы: от 1 тыс. до 30 тыс. руб. – для граждан, от 10 тыс. до 50 тыс. – для  должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц.

Губернатор также разрешил проводить спортивные, развлекательные, культурные и другие мероприятия, но с 13 июня по 20 июля присутствовать на них могут максимум 1500 человек, однако количество привитых зрителей можно увеличить на 20%, если у них есть сертификаты вакцинации.

Власти Санкт-Петербурга, где проходит Евро-2020, ужесточили правила для общепита, а также запретили продавать товары на «островках» в торговых центрах.

Кроме этого в северной столице отменят «Бал медалистов» для лучших выпускников, потребуют заполнять кинотеатры на 50% (до этого зрители могли занимать 75% мест), снизят максимальное количество участников массовых мероприятий до 3 тыс. человек, им запретят приходить без масок. Посетители фан-зоны Евро-2020 тоже обязаны носить маски, а с 17 июня там запретили продавать еду (но не напитки).

Кузбасс стал третьим регионом, который решил ввести обязательную вакцинацию работающих людей. Но в отличие от Москвы и Подмосковья, местные власти обязали прививать не менее 60% сотрудников всех организаций. Вакцинироваться также должны региональные чиновники. Первую дозу вакцины нужно получить до 17 июля, вторую – не  позднее 17 августа. 

В Нижегородской области с 21 июня по 21 июля работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников, которые могут не посещать офисы.

Кинотеатры, театры, детские развлекательные центры,  спортивные мероприятия и мероприятия на открытом воздухе смогут посетить те, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результаты экспресс-теста на антитела (для несовершеннолетних) или «универсальный документ посетителя мероприятий» – выдавать его, по заверению властей, будут в ближайшее время.

С 13 июня в Ивановской области действует пропускной режим для тех, кто приезжает из Москвы, Костромы и Ярославля. Все прибывающие в регион должны отправиться на двухнедельный карантин.
Без прохождения самоизоляции обойтись могут те, кто получил две прививки или имеет справку о наличии антител (ее нужно получить не позднее 1 января 2021 года) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за три дня до поездки.
Ивановские чиновники смогут получить дополнительный выходной после того, как полностью привьются от COVID-19. По согласованию с руководством им разрешат выбрать любой удобный день. Власти рекомендуют руководителям всех организаций ввести такой бонус.

На концерты в филармонии, фестивали, дискотеки на открытом воздухе и в парках, конкурсы, игровые мероприятия, представления в театрах, цирке и других культурно-досуговых центрах и на открытом воздухе можно пускать только зрителей с отрицательным тестом на коронавирус (его результаты должны быть на руках в день мероприятия).

Власти Хабаровского края  рекомендовали работодателям перевести на удаленку людей старше 65 лет и беременных. Ограничения, вероятно, вступят в силу с 17 июня, но официальных документов пока нет.
Вылететь в северные районы края теперь можно только с отрицательным ПЦР-тестом. Бесплатно его могут сделать перед вылетом люди с пропиской в северных районах, а также те, кто выезжает, чтобы ухаживать за тяжелобольными близкими родственниками или в случае смерти родных.
Сезонным рабочим, которые уезжают в северные районы, понадобится отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации против COVID-19.

В Бурятии до 1 июля в регионе будут закрыты все парки, скверы и общественные зоны, бассейны, массажные салоны, спа-центры, солярии и термальные источники, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые и закрытые спортивные площадки.

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Заниматься спортом смогут только члены региональных сборных, которые не могут прерывать тренировки накануне важных национальных и международных стартов. Парикмахерские и салоны красоты будут работать, если организуют прием по записи и будут соблюдать все меры предосторожности.

Власти Иркутской области противоэпидемические меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ужесточили  с 12 июня сроком на четыре недели. На этот период запрещена часть развлекательных и досуговых мероприятий, кроме демонстрации концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков, деятельность которых должна осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Тем не менее от гастролей в Иркутск отказался Бурятский академический театр оперы и балета.

Спортивные соревнования будут проводить без зрителей.

От проведения публичных мероприятий просят воздержаться и самих граждан.

 

 


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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