В Иркутской области на поддержку сельхозпроизводителей дополнительно направят 55 млн рублей

На поддержку сельскохозяйственного производства из бюджета Иркутской области дополнительно направлено 55,2 млн рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат аграриев в сфере растениеводства, животноводства, а также на кадровое обеспечение отрасли.



В частности, 25 млн рублей дополнительных средств выделено на предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам и потребительским обществам на закуп молока и мяса у личных подсобных хозяйств и фермеров. Ранее на это направление было предусмотрено 135,5 млн рублей, из которых 88,7 млн рублей уже доведены до получателей. С начала года средства предоставлены 71 кооперативу и потребительскому обществу, которые закупили молоко и мясо более чем у 4,6 тыс. фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.



На поддержку производства мяса направлено 12 млн рублей. Средства пойдут на предоставление субсидий, компенсирующих часть затрат сельхозтоваропроизводителей на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки. Государственную поддержку за счёт выделенных средств получат 69 сельхозтоваропроизводителей. В 2021 году такая поддержка уже оказана 304 получателям. Также дополнительно 6 млн рублей направят на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах 586 голов молодняка крупного рогатого скота для откорма в рамках реализации концепции развития мясного скотоводства.



Для поддержки растениеводства дополнительно предусмотрено 10 млн рублей на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение средств защиты растений (инсектицидов и фунгицидов).



Кроме того, 2,2 млн рублей направлено на предоставление единовременных выплат молодым специалистам, занятым в сфере агропромышленного комплекса.