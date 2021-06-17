В Иркутской области проводят проверки за соблюдением ограничительных мер в объектах потребительского рынка

– В настоящее время в связи с ростом показателей заболеваемости особенное внимание при проведении рейдов уделяется торговым центрам, и другим объектам потребительского рынка как местам наиболее интенсивного траффика посетителей.

В Иркутской области продолжаются проверки объектов потребительского рынка на предмет соблюдения ограничительных мер. В период с 1 мая по 16 июня 2021 года специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, в том числе совместно с сотрудниками органов полиции проверили 727 объектов. Выявлено 104 нарушения. По шести случаям составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Чаще всего (в 96 случаях) ограничительные меры не соблюдались в объектах торговли. Нарушителям выданы уведомления.С начала мая проверили 15 торговых центров в Иркутске и Иркутском районе. С руководителями каждого из них проведены беседы о необходимости организации «входных фильтров» для исключения допуска в помещения покупателей без масок, – сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.Среди наиболее часто встречающихся нарушений на предприятиях потребительского рынка: отсутствие визуального информирования посетителей о необходимости соблюдения социальной дистанции, о необходимости ношения медицинских масок, отсутствие сигнальной разметки на полу, антисептиков, журналов санитарной обработки и ведения термометрии у сотрудников. Предприятиями общественного питания не всегда должным образом контролируется лимит заполняемости зала, который должен составлять не более 50% от установленной нормы. В торговле и сфере бытовых услуг нередко фиксируются факты обслуживания посетителей без медицинских масок. Нарушение «масочного режима» расценивается как наиболее серьезное и в этом случае в обязательном порядке составляется протокол.Служба направила письма во все органы местного самоуправления, а также хозяйствующим субъектам о необходимости усиления контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Соответствующая информация размещена на сайте службы и в личных кабинетах лицензиатов на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В настоящее время усилена профилактическая работа с предприятиями общественного питания на предмет неукоснительного соблюдения ими требований указа Губернатора Иркутской области во время празднования выпускных вечеров.Всего с начала года в Иркутской области проверили около 3 тысяч объектов потребительского рынка на предмет соблюдения ограничительных мер. Из них предприятий торговли - 2585, общественного питания - 260, бытового обслуживания - 53. Нарушения выявлены в 326 случаях.