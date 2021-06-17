Губернатор Игорь Кобзев и лидеры клуба «Байкальские стратегии» обсудили проект создания образовательно-туристического кластера на Байкале

Проект образовательно-туристического кластера на Байкале обсудили на встрече Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и лидеры клуба «Байкальские стратегии».

Кластер, предложенный клубом Байкальские стратегии, предполагает создание на побережье Байкала образовательной инфраструктуры. Потенциальными партнерами могут стать фонд «Талант и успех», бизнес-школа «Сколково» и другие. На байкальскую площадку логично перенести и образовательные программы регионального центра «Персей».

Идея предполагает создание мини-кампуса. Ее реализация в 2021-2025 годах может запустить череду образовательных инициатив, что будет способствовать фундаментальному сдвигу в развитии региона.- Правительство Иркутской области внимательно относится к инициативам, которые выдвигают общественные организации, - отметил Игорь Кобзев. - Особенно, когда эти инициативы нацелены на решение комплексных социально-экономических задач. Для развития интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей, независимо от места жительства, социального и финансового положения их семей, требуется создавать условия. Поэтому в проекте, предусматривающем появление образовательного продукта мирового уровня должны участвовать министерства образования, экономического развития и молодежной политики Иркутской области. Уверен, формирование стимулов для партнерства различных сторон, заинтересованных в реализации этой идеи, возможно. Новые участники, эксперты, педагоги, бизнес-партнеры будут способствовать увеличению в Приангарье числа одаренных школьников.Губернатор напомнил, что в настоящее время готовятся мастер-планы развития Байкальска и других территорий, расположенных по берегам Байкала и на острове Ольхон. Глава региона отметил, что предложенный проект можно встроить в эту систему.Проект предусматривает создание трех центров компетенций в сферах гуманитарных, предпринимательских и управленческих технологий, а также современной математики, как основы для прорывных проектов в инженерии и IT. Также планируется создание «Распределенного детского технопарка», который будет заниматься разработкой и апробацией передовых образовательных программ на площадках учебных заведений региона; магистратуры по вычислительной математике в партнерстве с вузами Иркутска. Кроме того, предполагается запуск акселераторов образовательных бизнес- и IT-проектов.Губернатор поручил проработать вопрос возможности реализации предложенной инициативы.