Режим ЧС введен на территориях садоводств Ленинского и Правобережного округов

На территориях садоводств Ленинского и Правобережного округов в связи с подъемом грунтовых вод и подтоплением территорий введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Такое решение принял мэр Иркутска Руслан Болотов на выездном совещании в поселке им. Горького, сообщает пресс-служба администрации города.

– На месте работает техника наших муниципальных предприятий «ИркутскАвтодор» и «Водоканал». Ведется расчистка стоков, дренажной системы. Наряду с этим мы запросили помощи у МЧС, чтобы нам выделили насосные станции. Сейчас откачиваем грунтовые воды, чтобы снизить их уровень, – отметил мэр. – На текущий момент эвакуация жителей не требуется, однако мы подготовили пункты временного размещения для населения. Работы продолжим вести в круглосуточном режиме, держим ситуацию на особом контроле.

Режим локальной чрезвычайной ситуации будет действовать в СНТ «Банковец», «Взаимопомощь», «Вторчермет», «Галантерея», «Наука», «Медик», «Сосна», «Имени Горького», «Бытовик», «Горняк», «Юбилейное», «Желдорформация», «Автомобилист», «Топограф», «Дорожных машин» до стабилизации ситуации. Всего на территории Ленинского округа под подтопление попали 82 садовых участка.

Также глава города побывал на садоводческих участках в Правобережном округе. Там подтоплено 114 садовых участка, режим локальной ЧС введен на территории СНТ «Плишкинского тракта». Как доложил заместитель мэра – председатель комитата городского обустройства Роман Орноев, для устранения последствий подъема грунтовых вод задействовано 16 единиц техники и более 50 человек.

– Только за прошедшие сутки была проведена расчистка более 350 метров сточных канав, проведена планировка земельных участков и опашка вокруг СНТ, – добавил Роман Орноев.

Сотрудники МКУ г. Иркутска «Безопасный город» ведут мониторинг районов подтопления, работает 5 мобильных экипажей. Организовано оповещение населения.