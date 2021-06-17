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Почти половина сибиряков живут в режиме постоянной экономии денег

Больше половины жителей СФО экономят только тогда, когда у них появляются финансовые проблемы. При этом среди жителей округа самый высокий по стране процент тех, кто живет в режиме постоянной экономии, а ни в чем себе не отказывают лишь 4% (по этому показателю Сибирь – антилидер общероссийского «рейтинга»). Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

53% сибиряков сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем.

При этом 43% экономят постоянно и сознательно - их этому научили родители. Ни в чем себе не отказывают 4% жителей Сибири. Для сравнения, среди жителей Москвы и Московской области таких насчитывается 12%, среди жителей наших соседей, уральцев, 9%.

Пандемия не изменила отношение к экономии у 84% сибиряков. При этом 70% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас. 14% не экономили до пандемии не экономят и сейчас.

При этом 17% опрошенных заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах.

Главное, на чем сибиряки не готовы экономить ни при каких условиях (можно было давать больше одного ответа) – еда (41%). 39% не готовы экономить на лекарствах, 36% – на детях. При этом 33% опрошенных жителей Сибири заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 31% – на путешествиях, 26% – на одежде и обуви, 25% - на гаджетах, 18% - на бытовой технике.

2% сибиряков сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 75% опрошенных, на путешествиях - 63%, на гаджетах – 61%, на одежде и обуви – 41%, на бытовой технике – 40%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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