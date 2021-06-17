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Уровень воды в реке Ушаковка повысится

Она протекает в Иркутске.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 17 июня на реке Ушаковке наблюдается повышение уровня воды на 25-60 сантиметров.

17-18 июня в районе города Иркутска ожидается повышение до отметок 190-210 сантиметров, возможен выход воды на пониженные участки улицы Вилюйская, Пади Грязнуха и садоводства «Родник».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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