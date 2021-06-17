Жители российских мегаполисов против объявления нерабочих дней в своих городах

В необходимости вслед за Москвой объявить 15-19 июня нерабочими оплачиваемыми днями чаще всего убеждены жители Екатеринбурга, в других городах-миллионниках сторонников подобных мер меньше, чем противников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 8000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Число заболевших коронавирусом в Москве резко выросло, и мэр столицы Сергей Собянин объявил 15-19 июня нерабочими оплачиваемыми днями. Жители других российских мегаполисов чаще всего не считают необходимым вводить подобные меры в своих городах. Больше всего тех, кто не видит нужды в таких ограничениях, в Челябинске (там против выступают 49% населения), Новосибирске (48%), Санкт-Петербурге (47%), Красноярске (44%) и Ростове-на-Дону (43%). Свою позицию опрошенные объясняют падением доходов и отсутствием видимого эпидемиологического эффекта от такого рода мероприятий. «По факту никто не оплачивает нерабочие дни. Они там как в сказке живут, а нам скоро есть будет нечего»; «Экономика падает, люди озлоблены, а вирус все равно распространяется», – комментируют респонденты.

Тех, кто считает необходимым вслед за Москвой объявить нерабочие дни, больше всего в Екатеринбурге – это фактически единственный город-миллионник, где сторонников таких мер больше, чем противников (41% против 35%). По мнению опрошенных, подобное решение – единственное, что власти могут противопоставить росту заболеваемости и смертности. «У нас много заболевших»; «По-другому контакты не ограничить», – объясняют они.