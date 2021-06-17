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Больше половины россиян не одобряют принудительную вакцинацию от коронавируса

Главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Д.Н. Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией. Однако большинство россиян не одобряют идею обязательной вакцинации от COVID-19 всего населения страны.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

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Обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, одобряют 23% россиян, не одобряют в 2,7 раза чаще (63%). Реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35-44 лет (18%). А среди россиян старше 45 лет сторонников несколько больше – 26%.

В мае размышлениями о неизбежности всероссийской вакцинации делился Дмитрий Медведев, тогда идею поддержали 19%, а 66% высказались против. Сегодня соотношение голосов изменилось: 23 и 63% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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