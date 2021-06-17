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Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred

Премиальная бизнес-карта выпускается в рублях РФ и в иностранной валюте (доллары США и евро), сообщают в пресс-службе банка.

Ключевые возможности премиальной карты:

  • кешбэк до 7%, максимум 5 000 руб./мес.;
  • снятие наличных в банкоматах Банка Уралсиб до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно;
  • консьерж-сервис – юридическая и бухгалтерская помощь, заказ авиа- и железнодорожных билетов, подбор и бронирование отелей, аренда автомобилей, доставка цветов и ряд других услуг;
  • Lounge Key – сервис, предоставляющий держателям карт и их гостям 2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов в год;
  • повышенные лимиты на снятие наличных и оплату покупок в магазинах/интернете;
  • до 3% годовых на остаток по карточному счету;
  • бесплатный SMS-сервис.

Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для оформления карты заполните онлайн-заявку на сайте, дождитесь SMS-оповещения от банка об итогах ее рассмотрения, после чего оформите документы с сотрудником банка.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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